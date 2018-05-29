Сирийский курдский совет готов ехать в Женеву и на конгресс нацдиалога

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Представители Сирийского курдского совета (ENKS) готовы участвовать в очередном раунде переговоров по сирийской проблематике в Женеве и возможном втором конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, заявил РИА Новости представитель ENKS по внешним отношениям Камиран Хаджун.

"Да, мы это обсудили с (замглавы МИД РФ Михаилом) Богдановым. Мы готовы участвовать в любой конференции и любых усилиях по продвижению сирийцев к политическому решению. Мы всегда были частью делегации Сирийского комитета по переговорам", — сказал он в ответ на вопрос о готовности Совета участвовать в очередном раунде переговоров в Женеве и возможном втором конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи.

При этом Хаджун отметил, что ему неизвестно о возможных датах переговоров в Сочи и Женеве.

В понедельник советник спецпосланника ООН по Сирии Виталий Наумкин заявил, что очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве в ближайшее время не будет. Он также отметил, что не исключена возможность проведения второго конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

В Сочи в конце января прошел конгресс нацдиалога Сирии — первая с начала конфликта попытка собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников, его главным результатом стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. До этого Турция заблокировала приглашение на конгресс представителей сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD), которую считает террористической организацией, но допустила участие в нем представителей ENKS.

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