Курды обсудят с Богдановым участие в конституционной комиссии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Делегация Курдского национального совета встретится с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым для обсуждения участия курдов в работе конституционной комиссии, заявил РИА Новости генеральный секретарь Сирийской национальной молодежной партии справедливости и развития Бервин Ибрахим.

Ранее в офисе спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры РИА Новости сообщили, что он получил от правительства Сирии список кандидатов в конституционную комиссию.

"Делегация Курдского национального совета встретится с господином Богдановым, чтобы укрепить отношения курдов с Россией и акцентировать внимание на курдском участии в конституционной комиссии", — заявил Ибрахим.

По его словам, также пройдет обсуждение проблем региона, в котором проживают курды.

В Сочи в конце января прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.