Курды обсудят с Богдановым участие в конституционной комиссии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Делегация Курдского национального совета встретится с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым для обсуждения участия курдов в работе конституционной комиссии, заявил РИА Новости генеральный секретарь Сирийской национальной молодежной партии справедливости и развития Бервин Ибрахим.
"Делегация Курдского национального совета встретится с господином Богдановым, чтобы укрепить отношения курдов с Россией и акцентировать внимание на курдском участии в конституционной комиссии", — заявил Ибрахим.
По его словам, также пройдет обсуждение проблем региона, в котором проживают курды.
В Сочи в конце января прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
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