Пиотровский оценил возможности восстановления культурного наследия в Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Восстановить все объекты культурного наследия Сирии полностью не удастся, считает генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"В полном объеме никто ничего восстанавливать не собирается. Это противоречит всем правилам реставрации. Речь идет о восстановлении музеев и возвращении этим объектам их культурной жизни, туристической. Восстановление музея не означает, что нужно вернуть все вещи, которые были потеряны, обратно. Если они не потеряны, то они есть", — сказал Пиотровский в интервью РИА Новости.
"Борьба с терроризмом не закончена. Когда будет возможность, тогда будет возможность. Во-первых, никакого восстановления не предполагается. Это совсем другая история. Это восстановление музеев, это большая рабата, она идет постепенно. Она уже давно началась. А то, про что писали газеты, начнется тогда, когда будет настоящий мир. Одно дело борьба с террористами вообще, а другое дело работа реставраторов в безопасности, которые приедут, – это две большие разницы", — пояснил он.
"И сроков тут никак нет, и их не надо устанавливать", — добавил собеседник агентства.
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