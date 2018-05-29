Пиотровский оценил возможности восстановления культурного наследия в Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Восстановить все объекты культурного наследия Сирии полностью не удастся, считает генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Действовавшие в Сирии террористы нанесли серьезный ущерб культурно-историческому наследию Ближнего Востока. В частности, развалины Пальмиры, одного из богатейших центров древней цивилизации, находились под их контролем с мая 2015 года. Пальмира была освобождена в марте 2016 года, однако через полгода боевики вновь захватили ее, и хотя вскоре древний город был опять освобожден, террористы успели нанести новые разрушения. В историческом центре Алеппо, согласно оценкам ЮНЕСКО, было уничтожено почти 30% построек, причисленных к объектам всемирного наследия, около 60% построек причинен серьезный ущерб. В настоящее время сирийское правительство, в том числе при помощи, оказываемой из России, восстанавливает разрушенные исторические памятники.

"В полном объеме никто ничего восстанавливать не собирается. Это противоречит всем правилам реставрации. Речь идет о восстановлении музеев и возвращении этим объектам их культурной жизни, туристической. Восстановление музея не означает, что нужно вернуть все вещи, которые были потеряны, обратно. Если они не потеряны, то они есть", — сказал Пиотровский в интервью РИА Новости.

По словам директора Эрмитажа, есть два направления культурной работы в Сирии – восстановление музейной жизни и реставрация разрушенных объектов, и если первый процесс уже начался, то для второго необходимо, чтобы страна в полном объеме вернулась к мирной жизни.

"Борьба с терроризмом не закончена. Когда будет возможность, тогда будет возможность. Во-первых, никакого восстановления не предполагается. Это совсем другая история. Это восстановление музеев, это большая рабата, она идет постепенно. Она уже давно началась. А то, про что писали газеты, начнется тогда, когда будет настоящий мир. Одно дело борьба с террористами вообще, а другое дело работа реставраторов в безопасности, которые приедут, – это две большие разницы", — пояснил он.

"И сроков тут никак нет, и их не надо устанавливать", — добавил собеседник агентства.

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