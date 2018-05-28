АЛЕППО, 28 мая — РИА Новости. Сотрудники центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) и фонд имени Ахмата Кадырова приготовили в понедельник ужин для всех желающих жителей сирийского Алеппо в честь священного для мусульман месяца Рамадан, сообщил РИА Новости представитель фонда Ахмад Насем.

"Сегодня мы находимся здесь. Мы приготовили еду в месяц Рамадан для всех желающих. Мы пригласили всех в мечеть Сайд-ар-Раис в районе Маашара в Алеппо. Весь Рамадан мы будем раздавать еду при поддержке ЦПВС в Алеппо", — сказал Насем.

По словам собеседника агентства, еда к "ифтару" (время после заката солнца, когда разрешается потреблять пищу — ред.) была так же доставлена в дома граждан, пострадавших от обстрелов террористов, и учащимся, которые сдавали государственные экзамены.

Рамадан в этом году начался 15 мая. Этот месяц считается у мусульман периодом строго поста, на протяжении которого мусульмане не потребляют пищу и воду от рассвета до заката солнца.

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