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Война в Сирии
Война в Сирии

Конфликт интересов может помешать освобождению юга Сирии, считает эксперт

22:3428.05.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фотоРазрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДАМАСК, 28 мая – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Освобождение юга Сирии, чего власти страны рассчитывают добиться политическим путем, может затянуться в связи со сложными противоречиями интересов Дамаска, Аммана и Тель-Авива, считает директор департамента международных отношений при министерстве высшего образования Сирии Акиль Махфуд (Akil Mahfoud).

Американская военная техника на севере Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Hussein Malla
Вывод иностранных войск из Сирии вряд ли будет быстрым, считает эксперт
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник заявил, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы страны. Замглавы МИД САР Фейсал Микдад в интервью РИА Новости на прошлой недели сообщил, что Дамаск рассчитывает освободить оставшиеся территории республики без кровопролития. При этом сирийское руководство оставляет за собой право в противном случае применить военный сценарий.

"Мы знаем о роли России, о договоренностях по зоне деэскалации при участии США в южном районе. На юге очень чувствительная ситуация – для США и Израиля непросто будет согласиться на передачу полного контроля сирийской армии и сирийскому руководству. Вашингтон и Тель-Авив боятся присутствия Ирана и "Хезболлах" в той части Сирии", — рассказал РИА Новости Махфуд.

По словам эксперта, Сирия не намерена отказываться от союза с Ираном и его сторонниками и высоко ценит помощь, которая была оказана Тегераном и Москвой в борьбе с терроризмом на протяжении всех лет кризиса.

МИД РФ Сергей Лавров и МИД Мозамбика Жозе Пашеку во время встречи в Москве. 28 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Лавров выразил надежду на вывод американских войск из окрестностей ат-Танфа
Говоря об интересе Иордании, Махфуд отметил, что, с одной стороны, Амману экономически выгодны мир и стабильность на границе с Сирией, которые будут способствовать открытию главного пограничного перехода "Насиб" в провинции Дераа.

"С другой стороны, Иордания опасается давления со стороны стран Персидского залива и Израиля. Но посылы последних месяцев подсказывают, что они (в Аммане – ред.) склоняются к сближению с позицией России. Есть определенное взаимопонимание по югу. Влияние РФ ощущается. Тем временем сирийское руководство решительно настроено вернуть свои южные территории… Сирийский кризис видоизменился. Многие трудности остались позади, но предстоящие задачи сложны и запутаны", — добавил собеседник агентства.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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