МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Более 60 мин, снарядов и самодельных взрывных устройств обезвредили сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, в населенных пунктах Рухейба и Дума за сутки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что обстановка в Дамаске и его пригородах нормализуется. Подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения сирийской армии проводят работу по обеспечению безопасности населения и объектов социально-экономической инфраструктуры. В населенных пунктах Рухейба и Дума обследовано 26 зданий и придомовых территорий. "Обнаружено и обезврежено шесть мин, 11 снарядов и 48 самодельных взрывных устройств", — сказал он.

Начальник Центра добавил, что совместный ирано-российско-турецкий координационный центр в течение суток продолжал фиксировать нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Лакаия, Хама и Дераа.

По словам Евтушенко, представители Центра по примирению провели мониторинг восстановления инфраструктуры в населенном пункте Кафер-Батна. В городе работают рынки и магазины, идут работы по восстановлению медцентра, хлебопекарни, трех школ, объектов водо- и электроснабжения. Органы местного самоуправления во взаимодействии с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем организовали доставку нуждающемуся населению продовольствия и питьевой воды.

Евтушенко напомнил, что российская сторона совместно с сирийским правительством выполняется мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс. Продолжается ремонт международной автомагистрали "М5", на участке дороги Эр-Растан — Телль-Биса, ведется восстановление разрушенного моста.

Сирийские органы безопасности работают над нормализацией статуса членов незаконных вооруженных формирований, принявших решение остаться в зоне деэскалации "Хомс" и вернуться к мирной жизни. За сутки под контролем Центра свой статус урегулировало более 5,4 тысячи человек, ими сдано 46 единиц стрелкового оружия. "Всего с 16 мая эту процедуру прошли 16 557 человек", — добавил Евтушенко. Он отметил, что для пресечения провокаций и противоправных действий в населенных пунктах Эр-Растан, Кафер-Лаха, Телль-Биса, Заафарана и Харет-Тукуман российская военная полиция выставила наблюдательные посты.

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