Более 300 сирийцев вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточная Гута

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Более 300 сирийцев вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточная Гута за прошедшие сутки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 198 человек, в Восточную Гуту – 106 человек", — сказал он. Благодаря улучшению гуманитарной ситуации в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 66 823 жителя Восточной Гуты, добавил Евтушенко.

Он также напомнил, что приоритетными направлениями деятельности Центра являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Как сообщил Евтушенко, в городе Алеппо проведена благотворительная акция. Российские военные развернули полевую кухню, раздали населению более 300 порций горячей пищи и свыше одной тонны свежего хлеба.

Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 78 сирийцам, в том числе 53 детям.

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