Советник де Мистуры сообщил, что переговоры в Женеве пока не планируются

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве в ближайшее время не будет, заявил советник спецпосланника ООН по Сирии Виталий Наумкин.
Касаясь темы проведения второго конгресса сирийского национального диалога в Сочи, Наумкин отметил, что "такая возможность не исключена".
По его словам, большие споры разгорелись по поводу распределения мест в конституционном комитете: шла речь, в том числе, о 50 местах для властей, 50 — для внешней оппозиции и 50 — для внутренней. "Там такие споры были по тому, кому какую пропорцию", — сказал ученый.
В Сочи в конце января прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
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