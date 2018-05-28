Советник де Мистуры сообщил, что переговоры в Женеве пока не планируются

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве в ближайшее время не будет, заявил советник спецпосланника ООН по Сирии Виталий Наумкин.

"Пока раунда в самое ближайшее время не будет, он будет попозже", — сказал журналистам Наумкин на полях церемонии открытия выставки к двухсотлетию Института востоковедения РАН.

Касаясь темы проведения второго конгресса сирийского национального диалога в Сочи, Наумкин отметил, что "такая возможность не исключена".

По его словам, большие споры разгорелись по поводу распределения мест в конституционном комитете: шла речь, в том числе, о 50 местах для властей, 50 — для внешней оппозиции и 50 — для внутренней. "Там такие споры были по тому, кому какую пропорцию", — сказал ученый.

Ранее в офисе де Мистуры РИА Новости сообщили, что спецпосланник получил от правительства Сирии список кандидатов в конституционную комиссию. "Список передан. Теперь надо будет смотреть, как все будет развиваться", — добавил Наумкин, отказавшись говорить о составе комиссии.

В Сочи в конце января прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.