СМИ сообщили о столкновениях курдов и арабов в Ракке в ночь на понедельник

АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. Бои между силами самообороны сирийских курдов и арабский группировкой "Освободители Ракки" вспыхнули в сирийской Ракке накануне вечером и длились до поздней ночи, передает в понедельник агентство Anаdolu со ссылкой на сообщения своих корреспондентов с места событий.

Ранее Турция неоднократно обвиняла США, Францию и другие входящие в НАТО страны в том, что они поддерживают силы самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Отмечается, что вооруженные арабские группировки, которые ранее поддерживали курдские вооруженные формирования, выступили против присутствия их боевиков в городе, что вылилось в вооруженные столкновения. Разногласия усилились после того, как "Освободители Ракки" попытались минимизировать влияние курдов в городе, привлечь на свою сторону другие арабские группировки и пополнить свои ряды местной молодежью.

По данным агентства, в зону боев вошли квартал Румейла и бульвар Барази. Силы самообороны курдов стянули в Ракку подкрепления, окружили штаб группировки "Освободители Ракки" и ряд городских кварталов. О пострадавших в ходе боев не сообщается.

Одновременно в городе вспыхнули акции протеста с требованием вывода из Ракки курдской группировки, поддерживаемой США, сообщает агентство. Протестующие потребовали от сил самообороны курдов прекращения оккупации земель Сирии, населенных этническими арабами.

Российский постпред при ООН Василий Небензя в апреле назвал ситуацию в Ракке "катастрофической". По его словам, возглавляемая США коалиция изгнала из города террористов ИГ* более полугода назад и затем фактически оккупировала эту территорию, при этом восстановлением разрушенного в результате воздушных бомбардировок города не занималась. Как заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, до 80 процентов домов в сирийской Ракке разрушены или повреждены после завершения операции коалиции.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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