Иордания продолжит работу с США и Россией по южной зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Иордания продолжит работу с США и Россией по вопросу сохранения зоны деэскалации, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальный источник.
"Иордания заявила в понедельник, что она обсуждала события на юге Сирии с Вашингтоном и Москвой, и что все три стороны договорились о необходимости сохранять зону деэскалации, о которой они договорились в прошлом году", — говорится в сообщении агентства.
Источник отметил, что зона деэскалации на юге Сирии была самой эффективной в вопросе режима прекращения боевых действий.
Источник также сообщил, что власти Иордании следят за событиями на юге Сирии и готовы защищать "интересы и национальную безопасность" страны.
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