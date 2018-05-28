Иордания продолжит работу с США и Россией по южной зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Иордания продолжит работу с США и Россией по вопросу сохранения зоны деэскалации, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальный источник.

На юге Сирии по договоренности России, США и Иордании в 2017 году сформирована зона деэскалации. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник в ходе пресс-конференции заявил, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы страны. Он напомнил, что изначально договоренность о создании на юго-западе Сирии зоны деэскалации предполагала "эвентуальный" отвод всех несирийских сил из этой части САР.

"Иордания заявила в понедельник, что она обсуждала события на юге Сирии с Вашингтоном и Москвой, и что все три стороны договорились о необходимости сохранять зону деэскалации, о которой они договорились в прошлом году", — говорится в сообщении агентства.

Источник отметил, что зона деэскалации на юге Сирии была самой эффективной в вопросе режима прекращения боевых действий.

Источник также сообщил, что власти Иордании следят за событиями на юге Сирии и готовы защищать "интересы и национальную безопасность" страны.

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