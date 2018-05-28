Де Мистура получил от Дамаска список кандидатов в конституционную комиссию

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура получил от правительства Сирии список кандидатов в конституционную комиссию, сообщили РИА Новости в офисе спецпредставителя.
В Сочи в конце января прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
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