В лагерь беженцев под Дамаском прибыли около 250 человек

ДАМАСК, 28 мая — РИА Новости. Около 250 человек прибыли из сирийского лагеря беженцев "Эр-Рукбан" на границе с Иорданией в лагерь беженцев "Адра" под Дамаском, сообщил журналистам представитель лагеря "Адра".

Лагерь "Эр-Рукбан" расположен внутри зоны, контролируемой группировкой вооруженных сил США, рядом с американской военной базой "Эт-Танф". Этот лагерь образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году, после того как Амман закрыл границу перед сирийскими беженцами из-за опасений по поводу безопасности и экономической ситуации.

"Всего прибыли около 250 беженцев из лагеря "Эр-Рукбан". Сейчас они при содействии российского центра по примирению враждующих сторон получают необходимую медицинскую помощь. Все беженцы обеспечены питьевой водой и питанием", — рассказал представитель лагеря.

Сами беженцы говорят, что в лагере "Эр-Рукбан" ситуация была близка к гуманитарной катастрофе.

"Сам я из Пальмиры. Когда начались боевые действия, мы бежали на восток. Рассчитывали на помощь. Но ни американцы, ни иорданцы нам ничем не помогли в их лагере беженцев. Мы покинули "Эр-Рукбан", потому что там ничего нет, еды нет. Совсем немного питьевой воды нам лишь иногда привозили иорданские солдаты", — рассказал беженец Айвад аль-Фарадж.