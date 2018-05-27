ДАМАСК (Сирия), 27 мая — РИА Новости. Более 4 тысяч единиц стрелкового оружия сдано в центр постконфликтного урегулирования в городе Заафарана сирийской провинции Хомс с 16 мая, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он добавил, что для пресечения провокаций и противоправных действий в населенных пунктах Телль-Биса, Заафарана и Харет-Тукман российская военная полиция выставила наблюдательные посты.
Российские военные врачи за сутки оказали помощь 58 сирийцам, в том числе 37 детям, добавил он.
"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 219 человек, в Восточную Гуту – 115 человек", — отметил Евтушенко.
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