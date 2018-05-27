В центр урегулирования в Хомсе сдали более четырех тысяч единиц оружия

ДАМАСК (Сирия), 27 мая — РИА Новости. Более 4 тысяч единиц стрелкового оружия сдано в центр постконфликтного урегулирования в городе Заафарана сирийской провинции Хомс с 16 мая, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В населенном пункте Заафарана продолжает функционировать центр постконфликтного урегулирования. За сутки под контролем Центра по примирению свой статус урегулировало 2 тысячи 25 человек. Ими сдано 226 единиц стрелкового оружия. Всего с 16 мая эту процедуру прошли 16 тысяч 557 человек. Сдано 4 тысячи 17 единиц стрелкового оружия", — сказал Евтушенко.

Он добавил, что для пресечения провокаций и противоправных действий в населенных пунктах Телль-Биса, Заафарана и Харет-Тукман российская военная полиция выставила наблюдательные посты.

Также Евтушенко рассказал, что ЦПВС оказал гумпомощь жителям населенного пункта Хадар провинции Эль-Кунейтра, им передано 445 продовольственных наборов, предметы первой необходимости и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил две тонны.

Российские военные врачи за сутки оказали помощь 58 сирийцам, в том числе 37 детям, добавил он.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 219 человек, в Восточную Гуту – 115 человек", — отметил Евтушенко.