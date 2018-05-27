Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Хама – один, Идлиб – один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Хама – три, Деръа – один", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Хадар провинции Эль-Кунейтра — выдано 445 продовольственных наборов, общий вес доставленного гуманитарного груза – 1,9 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 12 жителям.

Сообщается, что за сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2513. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, тоже осталось неизменным – 234.

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