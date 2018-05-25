Иракские истребители нанесли удары по террористам ИГ* в Сирии

БАГДАД, 25 мая — РИА Новости. Самолеты иракских ВВС нанесли очередной удар по боевикам ИГ* на территории соседней Сирии, заявило командование вооруженных сил Ирака.
Как отметило командование, удары были нанесены в районе Хаджин в Сирии на основе разведданных и приказа премьер-министра Хайдера аль-Абади. По данным военных, операция "достигла целей" и "позиции разрушены полностью". О количестве убитых террористов не сообщается.
Ирак ранее в этом году нанес несколько авиаударов по позициям ИГ* в Сирии рядом с границей двух стран. Как отмечали власти Ирака, для согласования ударов использовался работающий в Багдаде с 2015 года четырехсторонний центр обмена информацией с участием Ирака, Сирии, Ирана и России.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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