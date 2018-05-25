Иракские истребители нанесли удары по террористам ИГ* в Сирии

Разрушенные здания на территории бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в Сирии, освобождённой от боевиков запрещенной в РФ террористической организации Исламского государства. Архивное фото

Разрушенные здания на территории бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в Сирии, освобождённой от боевиков запрещенной в РФ террористической организации Исламского государства. Архивное фото

БАГДАД, 25 мая — РИА Новости. Самолеты иракских ВВС нанесли очередной удар по боевикам ИГ* на территории соседней Сирии, заявило командование вооруженных сил Ирака.

"Иракские истребители F-16 нанесли сегодня утром авиаудары, целью которых был штаб боевиков ИГ*, а также склад боеприпасов, где также находились несколько террористов", — сообщается в заявлении, полученном РИА Новости.

Как отметило командование, удары были нанесены в районе Хаджин в Сирии на основе разведданных и приказа премьер-министра Хайдера аль-Абади. По данным военных, операция "достигла целей" и "позиции разрушены полностью". О количестве убитых террористов не сообщается.

Ирак ранее в этом году нанес несколько авиаударов по позициям ИГ* в Сирии рядом с границей двух стран. Как отмечали власти Ирака, для согласования ударов использовался работающий в Багдаде с 2015 года четырехсторонний центр обмена информацией с участием Ирака, Сирии, Ирана и России.