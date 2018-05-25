В Израиле заявили, что не допустят военного укрепления Ирана в Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Израиль готов на превентивные шаги, чтобы не допустить военного укрепления Ирана в Сирии и превращения ее в плацдарм для атак на еврейское государство, заявил РИА Новости министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.

"Мы будем делать и превентивные шаги, какие делали и до сих пор, чтобы не допустить иранского военного укрепления в Сирии", — сказал министр в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, иранское военное присутствие в Сирии представляет угрозу не только для Израиля, но и проблему для сирийских властей.

"Иран пытается превратить Сирию в плацдарм атак на Израиль. Недавно Израиль был атакован более чем 30 ракетами с территории Сирии. Естественно, в такой ситуации Израиль не может с этим смириться", — добавил Элькин.

Он отметил, что действия Ирана, в конечном счёте подрывают стабильность в Сирии.

"И вместо того, чтобы получать выгоды от стабильности, (Сирия — ред.) фактически платит цену за иранскую агрессию. У меня нет сомнений, что и израильский, и российский, и сирийский интересы состоят в том, чтобы приостановить иранское военное присутствие на территории Сирии", — заключил он.

Израиль обвиняет Иран в стремлении превратить Сирию во враждебный плацдарм с военными базами, наступательным и оборонительным вооружением, и обещают не допустить этого даже ценой силового противостояния.