В Израиле заявили, что не допустят военного укрепления Ирана в Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Израиль готов на превентивные шаги, чтобы не допустить военного укрепления Ирана в Сирии и превращения ее в плацдарм для атак на еврейское государство, заявил РИА Новости министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.
По его словам, иранское военное присутствие в Сирии представляет угрозу не только для Израиля, но и проблему для сирийских властей.
"Иран пытается превратить Сирию в плацдарм атак на Израиль. Недавно Израиль был атакован более чем 30 ракетами с территории Сирии. Естественно, в такой ситуации Израиль не может с этим смириться", — добавил Элькин.
Он отметил, что действия Ирана, в конечном счёте подрывают стабильность в Сирии.
Израиль обвиняет Иран в стремлении превратить Сирию во враждебный плацдарм с военными базами, наступательным и оборонительным вооружением, и обещают не допустить этого даже ценой силового противостояния.