В Сирии электростанцию вывели из строя из-за обстрелов, сообщили СМИ

ДАМАСК, 24 мая — РИА Новости. Террористы подвергли ракетному обстрелу электростанцию "Мухарди" на севере провинции Хама, выведя ее из строя, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, жертв среди сотрудников нет. Нанесен материальный ущерб.

Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам и рассчитывают запустить подачу электричества в максимально короткий срок.

Станция "Мухарди" является одной из главных в центральной Сирии. Террористы неоднократно обстреливали данный стратегический объект, что приводило к гибели специалистов и значительному материальному ущербу.

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