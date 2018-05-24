Лаврентьев и Вершинин обсудили Сирию с замглавы МИД Турции

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили в Анкаре с замглавы МИД Турции и представителем президента Турции ситуацию в Сирии, сообщает МИД РФ.
Вершинин и Лаврентьев в составе российской межведомственной делегации посетили Дамаск и Анкару в среду и четверг. В Дамаске состоялась встреча с президентом Сирии Башаром Асадом, следует из сообщения.
"В Анкаре провели подробные консультации с советником и пресс-секретарем президента Турецкой Республики Ибрагимом Калыном и заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом", — говорится в сообщении.
В ходе бесед основной фокус был сделан на развитии ситуации в Сирии и задачах продвижения процесса политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН, отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.
"Были затронуты также некоторые вопросы поддержания стабильности и обеспечения безопасности в регионе", — говорится в сообщении.
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