Лаврентьев и Вершинин обсудили Сирию с замглавы МИД Турции

Разрушенные строения в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. Архивное фото

Разрушенные строения в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили в Анкаре с замглавы МИД Турции и представителем президента Турции ситуацию в Сирии, сообщает МИД РФ.

Вершинин и Лаврентьев в составе российской межведомственной делегации посетили Дамаск и Анкару в среду и четверг. В Дамаске состоялась встреча с президентом Сирии Башаром Асадом, следует из сообщения.

"В Анкаре провели подробные консультации с советником и пресс-секретарем президента Турецкой Республики Ибрагимом Калыном и заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом", — говорится в сообщении.

В ходе бесед основной фокус был сделан на развитии ситуации в Сирии и задачах продвижения процесса политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН, отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Были затронуты также некоторые вопросы поддержания стабильности и обеспечения безопасности в регионе", — говорится в сообщении.

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