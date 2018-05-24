В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки три нарушения режима прекращения огня, турецкие ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – один. Турецкой частью представительства случаи стрельбы не зафиксированы", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего медицинская помощь оказывалась – 81067 жителям. В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

Сообщается, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2513. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

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