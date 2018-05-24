МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Военный источник опроверг информацию о том, что коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийским позициям.САНА сообщило со ссылкой на свой военный источник, что ВВС коалиции атаковали позиции правительственной армии в провинции Дейр-эз-Зор. Ранее с такими же обвинениями выступило движение "Хезболла". По его данным, коалиция нанесла удары в районе нефтестанции Т-2.
В свою очередь, Пентагон не подтвердил сообщения об авиаударе.
Накануне замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад обвинил коалицию в намеренной бомбардировке нефтяных месторождений республики.
"Американская коалиция бомбила нефтяные скважины в Сирии, чтобы они не приносили пользы государству и чтобы на их ремонт ушли миллионы долларов", — утверждал он.
Конфликт в Сирии
Коалиция во главе с США регулярно наносит удары, в результате которых гибнут мирные граждане. В самой коалиции признают, что из-за ее авиаударов в Сирии и Ираке за несколько лет погибли около 900 мирных жителей.
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* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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