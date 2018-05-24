МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Военный источник опроверг информацию о том, что коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийским позициям.

"Американская коалиция бомбила нефтяные скважины в Сирии, чтобы они не приносили пользы государству и чтобы на их ремонт ушли миллионы долларов", — утверждал он.

В свою очередь, Пентагон не подтвердил сообщения об авиаударе.

Конфликт в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии идет с 2011 года. С августа 2014-го США и их союзники проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны.

Коалиция во главе с США регулярно наносит удары, в результате которых гибнут мирные граждане. В самой коалиции признают, что из-за ее авиаударов в Сирии и Ираке за несколько лет погибли около 900 мирных жителей.