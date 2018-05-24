В Восточной Гуте надеются на скорое полное восстановление электростанции

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 24 мая – РИА Новости. Восстанавливаемая коммунальными службами электростанция пригорода Дамаска Восточная Гута обеспечивает энергией 15 процентов анклава, сообщил журналистам начальник предприятия Ахмат Машрут.
Он отметил, что этого все равно недостаточно. "Надеюсь, скоро все заработает, как до войны", — добавил Машрут.
Необходимую спецтехнику и стройматериалы для быстрого восстановления электроснабжения в Восточную Гуту доставили представители российского Центра по примирению враждующих сторон.
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