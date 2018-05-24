В Восточной Гуте надеются на скорое полное восстановление электростанции

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 24 мая – РИА Новости. Восстанавливаемая коммунальными службами электростанция пригорода Дамаска Восточная Гута обеспечивает энергией 15 процентов анклава, сообщил журналистам начальник предприятия Ахмат Машрут.

"Здесь орудовали террористы — они разграбили все. Украли оборудование. Что-то пришлось строить с нуля. Нам уже удалось многое сделать. Станция выдает электричества, чтобы обеспечить несколько поселений. Примерно 15 процентов Восточной Гуты", — сказал он.

Он отметил, что этого все равно недостаточно. "Надеюсь, скоро все заработает, как до войны", — добавил Машрут.

Необходимую спецтехнику и стройматериалы для быстрого восстановления электроснабжения в Восточную Гуту доставили представители российского Центра по примирению враждующих сторон.