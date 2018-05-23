Российская спецтехника расчищает завалы в населенных пунктах Сирии

Разрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев на юге Дамаска. Архивное фото

Разрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев на юге Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российская спецтехника доставлена в сирийские населенные пункты Дума, Кафер-Батна, Дахийят-Аль-Асад и Арбил, где с ее помощью расчищают завалы, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Для расчистки завалов, уборки улиц, восстановления объектов социальной инфраструктуры в населенные пункты Дума, Кафер-Батна, Дахийят-Аль-Асад, Арбил доставлена российская специальная техника, строительные материалы. К настоящему времени расчищено от завалов более 25 квадратных километров площади указанных населенных пунктов", — сказал он.

Кроме того, по данным начальника Центра, инженерно-саперные подразделения сирийской армии продолжают работу по разминированию.

"На сегодняшний день в населенных пунктах Восточной Гуты разминировано 453 здания и сооружения, 32 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 956 взрывоопасных предметов", — добавил он.

Также Евтушенко отметил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы отдельные случаи нарушений в провинциях Алеппо, Идлиб и Дераа.

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