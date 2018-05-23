Более 66,2 тысячи сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 66,2 тысячи сирийских беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Благодаря улучшению гуманитарной ситуации из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома уже вернулось 66 тысячи 257 жителей Восточной Гуты", — сказал он.

Также Евтушенко отметил, что для исключения провокаций и обеспечения безопасности местных жителей российская военная полиция ежедневно выставляет наблюдательные посты, а также патрулирует Восточную Гуту, Восточный Каламун, Ярмук, Эр-Растан и Тель-Бис.

Кроме того, российской стороной предпринимаются усилия по улучшению гуманитарной ситуации и в других районах Сирии. Только за текущий месяц Центром проведена 41 гуманитарная акция, населению передано более 95 тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Российские военные врачи оказали помощь более одной тысяче мирных жителей.

Евтушенко отметил, что сирийские власти совместно с российским Центром продолжают работу по созданию условий для возвращения граждан в места прежнего проживания.

"С 1 ноября 2017 года в свои дома в провинции Хомс вернулось 13 тысяч 763 человека, в провинции Дейр-эз-Зор на восточный берег реки Евфрат – 46 тысяч 792 человека. В населенные пункты Восточного Каламуна с 25 апреля 2018 года возвратилось более 7 тысяч человек", — сказал он.

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