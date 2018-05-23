СМИ: боевики в Сирии и Ираке получили около 200 тысяч евро от бельгийцев

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Так называемые иностранные боевики, выехавшие из Бельгии на войну в Сирию и Ирак, за последние годы получили от родственников, друзей и сочувствующих в Бельгии материальную поддержку на общую сумму около 200 тысяч евро, сообщила в среду газета De Tijd.

По ее данным, большая часть средств была перечислена через систему перевода наличных средств Western Union.

Переводы отправлялись посредникам в Ливане и Турции, которые затем переправляли деньги конечным адресатам в Сирии и Ираке.

Как сообщала ранее газета Libre Belgique, число иностранных боевиков-выходцев из Бельгии, которые примкнули к рядам террористов в Сирии и Ираке, немногим превышает 600 человек. Речь идет как о погибших в Сирии и Ираке, так и о тех, кто остается на территории данных стран или возвращается в Бельгию.