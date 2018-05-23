Россия оперативно сообщает ООН о ситуации в освобожденных районах Сирии

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия оперативно информирует ООН о ситуации в освобожденных районах Сирии для подключения гуманитарных агентств к восстановлению мирной жизни в этой стране, заявил журналистам в среду представитель Минобороны РФ в целевых группах по прекращению огня и вопросам гуманитарной помощи полковник Юрий Тарасов.

"Российские представители в целевых группах оперативно информируют офис специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии о ситуации в освобожденных районах в целях скорейшего подключения гуманитарных агентств к восстановлению мирной жизни и решению насущных проблем населения, возвращающегося в свои дома", — сказал он.

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