Более девяти тысяч мирных жителей вернулись в Алеппо через гумкоридор

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Свыше 9 тысяч мирных жителей вернулось в Алеппо из западной части провинции Идлиб через гумкоридор в районе сирийских Абу-Духур и Тель-Султан, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

"В настоящее время возобновлено движение по дороге, соединяющей Хаму и Алеппо. В освобожденных районах интенсивно налаживается мирная жизнь, что способствует возвращению беженцев. Так, через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духур и Тель-Султан из западной части провинции Идлиб в провинцию Алеппо вернулось 9 тысяч 573 мирных жителя", — сказал он на брифинге в Москве.

Рудской отметил, что с начала этого года сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России достигнуты значительные успехи по освобождению ключевых районов Сирии от остатков террористических группировок: восточной части провинции Идлиб, пригородов Дамаска, Восточной Гуты, Восточного Каламуна, Ярмука, северных районов провинции Хомс.

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