Генштаб заявил об уничтожении боевиков в западной части лагеря "Ярмук"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Боевики "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая организация), действовавшие в западной части лагеря беженцев "Ярмук", полностью уничтожены, территория перешла под контроль войск Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

"На сегодняшний день вооруженные формирования ИГИЛ*, действовавшие в западной части Ярмука, полностью уничтожены, территория перешла под контроль правительственных войск", — сказал Рудской на брифинге в Москве.

Кроме того, благодаря работе, проведенной российским Центром по примирению враждующих сторон, члены отрядов вооруженной оппозиции из восточной части Ярмука смогли по своему желанию либо воспользоваться действующей амнистией и вернуться к мирной жизни, либо выехать с семьями в провинцию Идлиб. "Всего из Ярмука было вывезено 3 тысячи 283 боевика", — сообщил Рудской.

Бывший лагерь палестинских беженцев "Ярмук" был последним оплотом террористов в сирийской столице, добавил российский генерал.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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