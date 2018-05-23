Более 65 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Благодаря улучшению гуманитарной ситуации в свои дома уже вернулось более 65 тысяч жителей Восточной Гуты, заявил журналистам в среду начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Благодаря улучшению гуманитарной ситуации из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома уже вернулось 66 тысяч 257 жителей Восточной Гуты", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, для исключения провокаций и обеспечения безопасности местных жителей подразделениями российской военной полиции в Восточной Гуте, Восточном Каламуне, Ярмуке, Эр-Растане и Телль-Бисе ежедневно выставляются наблюдательные посты, ведется патрулирование.

"Российской стороной предпринимаются усилия по улучшению гуманитарной ситуации и в других районах Сирии", — добавил Евтушенко.

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