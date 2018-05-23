Вооруженная оппозиция в Хомсе воспользовалась амнистией, заявили в Генштабе

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Члены вооруженной оппозиции в сирийском Хомсе смогли воспользоваться амнистией и остаться в своих населенных пунктах, остальным обеспечен выезд в Идлиб, заявил журналистам в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В ходе переговоров с лидерами вооруженных формирований, шейхами племен и представителями религиозных общин (зоны деэскалации "Хомс" – ред.) была достигнута договоренность о переходе населенных пунктов в зоне деэскалации к мирной жизни и разблокировании движения по автомобильной дороге Хомс – Хама", — сказал он.

Рудской отметил, что члены отрядов вооруженной оппозиции Хомса получили возможность воспользоваться амнистией и остаться в своих населенных пунктах. Боевикам, не пожелавшим перейти под юрисдикцию правительства Сирии, был обеспечен выезд в провинцию Идлиб и на север провинции Алеппо в город Джераблус.

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