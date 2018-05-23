В Генштабе рассказали об успехах по освобождению Сирии от террористов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Дамаск при поддержке ВКС России достиг значительных успехов по освобождению ключевых районов Сирии от остатков террористических группировок, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"С начала этого года сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России достигнуты значительные успехи по освобождению ключевых районов Сирии от остатков террористических группировок", — сказал он.

"Это восточная часть провинции Идлиб, пригороды Дамаска, Восточная Гута, Восточный Каламун, Ярмук, а также северные районы провинции Хомс, которые в настоящее время находятся полностью под контролем правительственных войск", — добавил Рудской.

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