В Сирии рассказали о сотрудничестве с Ираном

ДАМАСК, 23 мая — РИА Новости. Вопрос вывода иранских формирований и отрядов ливанского движения "Хезболлах" из Сирии не обсуждается, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

"Эта тема даже не на повестке дня для обсуждения, так как касается суверенитета Сирии. Мы не можем позволить никому даже поднимать данный вопрос. Те, кто просит подобное — и это определенно не русские друзья, — рассматривают возможность интервенции во всех частях Сирии, включая поддержку террористов в Сирии и в других местах в регионе", — заявил Микдад.

По его словам, Дамаск "очень ценит" помощь дружественных сил РФ и советников из Ирана и от "Хезболлах" в борьбе Сирии против террористов.

Микдад напомнил, что российские и иранские военные советники и силы "Хезболлах" присутствуют в Сирии по приглашению правительства Сирии и действуют в координации с властями страны. "Силы США, французы, турки и другие силы находятся здесь нелегитимно. Они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами. Эти силы напрямую поддерживают террористические группировки", — заявил дипломат.

Ранее представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми заявил, что иранское присутствие в

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Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник обнародовал новую политику США в отношении Ирана. Новые требования США предписывают Ирану прекратить поддержку военизированных группировок в регионе, включая "Хезболлах" в Ливане, Вашингтон также настаивает на выводе "абсолютно всех сил под иранским командованием со всей территории Сирии". Этот пункт особенно важен для Израиля, который видит в присутствии Ирана в соседней стране стремление создать плацдарм для агрессии. Израиль десятки раз бомбил объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов, включая в первую очередь ливанское движение "Хезболлах", которое воюет на стороне сирийского лидера Башара Асада.

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