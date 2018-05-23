Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Идлиб", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведены три гуманитарные акции в населенных пунктах: Эш-Шиха провинции Хама, Син провинции Алеппо и Хараста-Эль-Басаль провинции Риф Дамаск по выдаче 1335 продовольственных наборов, общий вес доставленного гуманитарного груза – 5,7 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 230 жителям.

Сообщается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2 513. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

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