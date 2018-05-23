Израильский генерал рассказал о первом боевом применении истребителей F-35

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Первое применение истребителей пятого поколения F-35 произошло в небе над Сирией, заявил в интервью Business Insider израильский бригадный генерал в отставке Шломо Бром.

Ранее командующий израильскими ВВС Амикам Норкин сообщил, что Израиль стал первой в мире страной, применившей в бою F-35. Он отметил, что эти истребители используются Тель-Авивом на двух фронтах, при этом он не стал упоминать конкретные операции.

По словам Брома, Израиль решился на применение F-35 10 мая. Тогда Тель-Авив обвинил иранские силы "Аль-Кудс" в запуске 20 ракет на Голанских высотах, после чего израильские ВВС нанесли удары по военным объектам и складам боеприпасов в Сирии. В аналогичной атаке в феврале были использованы F-15 и F-16, один из которых был сбит, отмечает генерал.

Ранее в Дамаске заявили, что сирийские силы ПВО сбили "десятки ракет", большая их часть не достигла цели. Остальные поразили "некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов". В результате удара погибли три человека.

Израиль, заказав у США 50 F-35, 9 из которых уже поставлены, является единственным их обладателем на Ближнем Востоке.

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