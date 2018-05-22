МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские военные врачи за сутки оказали помощь 22 сирийцам, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Приоритетными направлениями деятельности Центра по примирению являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан", — сказал он.

В городах Хама и Алеппо прошли благотворительные акции, в ходе которых людям была выдана одежда и более тонны свежего хлеба, добавил Евтушенко.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 22 сирийцам, в том числе восьми детям", — отметил генерал.

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