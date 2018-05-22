У США нет оснований требовать вывода сил Ирана из Сирии, заявил Ульянов

ВЕНА, 22 мая — РИА Новости. США не имеют юридических оснований требовать вывода всех сил под иранским командованием с территории Сирии, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Госсекретарь США Майк Помпео накануне выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после выхода Вашингтона из ядерной сделки. В частности, по его словам, Иран должен вывести абсолютно все силы под иранским командованием с территории Сирии.

"При чем здесь США, я не совсем понимаю. Они находятся далеко за океаном. Никаких юридических оснований выдвигать подобные требования нет", — сказал Ульянов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии">>