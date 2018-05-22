Лавров и глава МИД Турции обсудили работу в "астанинском формате" по Сирии

Дома в пригороде Дамаска у лагеря палестинских беженцев Ярмук. Архивное фото

Дома в пригороде Дамаска у лагеря палестинских беженцев Ярмук. Архивное фото

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили работу в "астанинском формате" по продвижению сирийского урегулирования, сообщили в МИД РФ.

Дипломаты провели телефонный разговор 22 мая, беседа состоялась по инициативе турецкой стороны, отметили в министерстве.

"Министры обсудили ряд актуальных международных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая совместную работу в "астанинском формате" по продвижению сирийского урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН", — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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