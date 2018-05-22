Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хама", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. За сутки медицинскую помощь получили 22 человека.

В Минобороны отметили, что за прошедший день соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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