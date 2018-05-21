На юге Дамаска сирийские военные зачищают последние кварталы лагеря "Ярмук"

Уничтоженная военная техника в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

Уничтоженная военная техника в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

ЯРМУК (Сирия), 21 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы штурмовых отрядов сирийской армии зачищают последние кварталы лагеря палестинских беженцев "Ярмук" на юге Дамаска, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Бойцы сирийской армии зачищают каждое уцелевшее здание и входы в небольшие тоннели, сделанные террористами между улицами.

Из глубины лагеря слышны одиночные очереди автоматов.

"Наша задача сейчас – досмотреть каждый дом, где могут скрываться смертники или затаиться снайпер. Работы еще много, но победа близка",- рассказал РИА Новости офицер одного из штурмовых отряда.

На одной из центральных улиц "Ярмука" – Аль-Уруба – в полдень встретились передовые отряды республиканской гвардии и четвертой дивизии, заходившие в лагерь с юга, юго-востока и юго-запада.

Сирийская армия завершает освобождение от террористов лагеря беженцев "Ярмук" на юге Дамаска. От района остались практически одни руины. #Yarmouk #Yarmouk_Camp #Сирия pic.twitter.com/fBoicsJ96X — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 21 мая 2018 г.

​

"Ярмук" и соседнее поселение Эль-Хаджр-аль-Асвад является последним оплотом террористов в пригороде Дамаска. Сирийская армия при поддержке авиации и артиллерии начала операцию против террористической группировки "Исламское государство"* в начале апреля.

Лагерь "Ярмук", предназначенный для размещения палестинских беженцев, был создан в 1957 году в южных предместьях Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России