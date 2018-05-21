В Тегеране рассказали, как долго продлится присутствие Ирана в Сирии

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Иранское присутствие в Сирии продолжится до того момента, пока официальный Дамаск будет этого хотеть, заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

"Никто не может вынудить Иран это сделать. До тех пор, пока терроризм есть и правительство Сирии будет этого хотеть, Иран будет осуществлять присутствие (в САР — ред.) Должны же покинуть (страну — ред.) те, кто без разрешения властей Сирии вступил туда", — приводит слова Касеми агентство Tasnim.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Сирии Башаром Асадом 17 мая заявил, что в связи с успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом и началом политического процесса иностранные вооруженные силы должны выводиться из САР.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что ряд представителей иностранных вооруженных сил, которые сейчас находятся в Сирии, могут покинуть республику с началом политического процесса, так как юридически не имеют оснований для того, чтобы там находиться. Россия же действует по запросу Дамаска. Позже спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что весь иностранный контингент должен быть выведен из Сирии, в том числе, войска США, Турции и силы ливанского движения "Хезболлах", оговорившись, что речь не идет о российском контингенте.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>