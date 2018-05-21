Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксировано 3 случая стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Хама — одно", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Маррат провинции Дейр-Эз-Зор по выдаче 445 продовольственных наборов, общий вес доставленного гуманитарного груза — 1,9 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 17 человек.

В Минобороны отметили, что за сутки было подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий — с населенным пунктом Наджих провинции Деръа.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

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