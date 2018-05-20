В Алеппо, Хаме и Деръа продолжаются нарушения перемирия

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Случаи нарушения перемирия продолжают фиксироваться в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Деръа, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он добавил, что в городе Дума ремонтные бригады круглосуточно восстанавливают нарушенное электро- и водоснабжение.
Кроме того, за прошедшие сутки в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна саперы проверили 23 сооружения, обезвредили три мины, семь снарядов и четыре самодельных взрывных устройства.
Также, по его словам, подразделения российской военной полиции патрулируют населенные пункты Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм для пресечения провокаций и противоправных действий.
Кроме того, по его словам, сирийское правительство установило свой контроль в населенных пунктах зоны деэскалации "Хомс".
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