В Алеппо, Хаме и Деръа продолжаются нарушения перемирия

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Случаи нарушения перемирия продолжают фиксироваться в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Деръа, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Российский центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и оказанию всесторонней помощи мирным гражданам Сирии. Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы отдельные случаи нарушений в провинциях Алеппо, Хама и Деръа", — заявил Евтушенко.

Он добавил, что в городе Дума ремонтные бригады круглосуточно восстанавливают нарушенное электро- и водоснабжение.

Кроме того, за прошедшие сутки в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна саперы проверили 23 сооружения, обезвредили три мины, семь снарядов и четыре самодельных взрывных устройства.

Также, по его словам, подразделения российской военной полиции патрулируют населенные пункты Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм для пресечения провокаций и противоправных действий.

Евтушенко добавил, что представители центра по примирению провели рабочую встречу с главами администраций населенных пунктов Рухейба и Джеруд, в ходе которой достигнуты договоренности об урегулировании статуса местных жителей, принявших решения вернуться к мирной жизни.

Кроме того, по его словам, сирийское правительство установило свой контроль в населенных пунктах зоны деэскалации "Хомс".