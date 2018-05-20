Почти 300 человек вернулись за сутки в свои дома в Сирии

Штурм позиций боевиков террористической организации ИГ (организация запрещена в РФ) в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска

Штурм позиций боевиков террористической организации ИГ (организация запрещена в РФ) в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Почти 300 человек вернулись в свои дома за сутки в Сирии, сообщил в воскресенье начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 179 человек, в Восточную Гуту — 114 человек", — завил Евтушенко.

Также он сообщил, что центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации "Телль-Рифъат" в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. По его словам, за день выведено 413 человек с личным имуществом.

Евтушенко добавил, что российские военные врачи за сутки оказали помощь 110 сирийцам, в том числе 74 детям.

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