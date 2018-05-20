Сирийская комиссия по переговорам одобрила слова Лаврентьева о выводе войск

КАИР, 20 мая — РИА Новости. Оппозиционная Сирийская комиссия по переговорам (СКП) приветствует заявление спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева о выходе иностранного контингента из САР, сообщил РИА Новости член СКП Фирас аль-Халиди.

"Мы приветствуем выход всех иностранных сил из Сирии с полным выводом (войск — ред.) в рамках справедливого политического процесса, создающего мир в Сирии", — заявил аль-Халиди.

Ранее Лаврентьев заявил, что весь иностранный контингент должен быть выведен из Сирии, в том числе, войска США, Турции и силы ливанского движения "Хезболлах", оговорившись, что речь не идет о российском контингенте.

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