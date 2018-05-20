В сирийском городе Дума открыли крытый рынок и мини-пекарню

ДУМА (Сирия), 20 мая – РИА Новости. Крытый рынок и мини-пекарню открыли в городе Дума в анклаве Восточная Гута под Дамаском.

Как сообщила журналистам директор рынка Кади Лофари, продукты здесь продаются по низким ценам. "У нас есть все продукты, которые нужны для жизни… Мы знаем, что эти люди сильно пострадали от войны, поэтому мы постарались для них. Здешние цены в среднем равны оптовым ценам. Здесь все дешевле, чем в Дамаске, во много раз", — сказала она.

Лофари добавила, что на открытие рынка пришли около 300 человек.

Директор пекарни Муххамад Хатиб пояснил, что она построена на базе грузового автомобиля. "Мы можем приехать в любое место, которое освобождено сирийской армией, и быстро наладить там производство хлеба и накормить людей. Работаем 24 часа в сутки. Ведь здесь очень много голодных", — сказал он.

Он отметил, что с приходом сирийской армии в городе многое изменилось.

"У нас другая жизнь совсем стала. Сейчас еду можно покупать. А до этого мы питались как животные, чем придется", — рассказала жительница Думы Зайнаб Берадар.