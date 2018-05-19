Нарушения перемирия продолжаются в Алеппо, Латакии, Хаме и Деръа

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Случаи нарушения перемирия продолжают фиксироваться в сирийских провинциях Алеппо, Латакии, Хаме и Деръа, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, и Деръа", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, в городе Дума продолжается расчистка завалов с помощью тяжелой автодорожной техники, идет восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства. Инженерно-саперными подразделениями сирийской армии проводится разминирование жилых строений, осуществляется вывоз боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано 18 домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено 8 взрывоопасных предметов. Коммунальными службами в Восточной Гуте расчищено более 24 квадратных километров территории.

Евтушенко сообщил, что представителями Центра по примирению проведен мониторинг обстановки населенного пункта Эш-Шафуния, в ходе которого определены объемы проведения восстановительных работ. Благодаря всесторонней поддержке российской стороны и правительства Сирии в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 65 796 жителей Восточной Гуты.

"Нормализуется обстановка и в других пригородах Дамаска. Для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм подразделениями российской военной полиции выставлены наблюдательные посты, осуществляется патрулирование. В населенном пункте Рухейба обследовано пять зданий. Обнаружено и обезврежено одно взрывоопасное устройство. Предпринимаются усилия по улучшению гуманитарной ситуации и в других районах Сирии. Для исключения провокаций и обеспечения безопасности мирных граждан в населенных пунктах Эр-Растан и Телль-Биса продолжают совместную работу правоохранительные органы Сирии и подразделения российской военной полиции", — добавил Евтушенко.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>