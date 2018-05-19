Более 300 человек вернулись в свои дома в трех сирийских провинциях

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Более 300 человек за сутки вернулись в свои дома в сирийских провинциях Хомс, Восточная Гута и Дейр-эз-Зор, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулся 221 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 45 человек, в Восточную Гуту – 107 человек. Центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны "Телль-Рифъат" в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день выведено 577 человек с личным имуществом", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, представители Центра по примирению, губернатор провинции Хомс и министр промышленности Сирии приняли участие в запуске хладокомбината в населенном пункте Эр-Растан. Приоритетными направлениями деятельности Центра по примирению являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

"Центром по примирению оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор и населенного пункта Балас провинции Алеппо. Людям передано 890 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил пять тонн. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 23 сирийцам, в том числе 15 детям. Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания", — добавил Евтушенко.

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