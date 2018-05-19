Посол Сирии в России рассказал, что объединяет народы двух стран

ЯЛТА, 19 мая – РИА Новости. Сирию и Россию объединяют не только военное сотрудничество, но культурные и экономические связи, которые нужно развивать, заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад.

"Пусть весь мир знает, что отношения между Россией и Сирией не только военные, а еще есть и культурные, финансовые, экономические. Мы смотрим на хорошие отношения двух лидеров и надеемся, что народные отношения будут на таком же высоком уровне", — сказал Хаддад журналистам.

По его словам, нужно развивать отношения между народами Сирии и России.

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