Севастополь и сирийский Тартус в июне обменяются визитами делегаций

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и посол Сирии в РФ Рияд Хаддад договорились обменяться визитами представителей властей города-героя и сирийской провинции Тартус в июне этого года.

Севастополь и провинция Тартус намерены в течение месяца подготовить договор о торгово-экономическом сотрудничестве регионов, заявили в ходе встречи в Севастополе губернатор города Дмитрий Овсянников и посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"Мы проговорили, что в течение июня подготовимся к подписанию соглашения с провинцией Тартус, мы сделаем взаимные визиты в июне…, мы будем обсуждать направления сотрудничества, находясь уже там (в Сирии), чтобы это не были теоретические слова. И к моменту подписания само соглашение будет предусматривать конкретные направления", — сказал журналистам Овсянников.

"Сегодня мы обсудили с губернатором Севастополя (соглашение) и оно будет подписано в ближайшее (время)", — отметил Хаддад.

Ранее меморандумы о сотрудничестве Сирийской арабской республики и республики Крым были подписаны в рамках Ялтинского международного экономического форума.

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