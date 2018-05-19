Овсянников пригласил власти провинции Тартус в Севастополь на день города

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пригласил власти сирийской провинции Тартус приехать в Крым на день города.
"Мы проговорили, что в течение июня подготовимся к подписанию соглашения с провинцией Тартус, сделаем взаимные визиты. Я пригласил уважаемых коллег ко дню города посетить город Севастополь (отмечается 14 июня)", — сказал Овсянников.
Посол Хаддад поблагодарил власти Севастополя за приглашение посетить город-герой.
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