Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хама", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции — в населенных пунктах Балас провинции Алеппо и Эт-Табия провинции Дейр-Эз-Зор — выдано 890 продовольственных наборов. Общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3,8 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 83 человека.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.